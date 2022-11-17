Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области (КЧС и ОПБ) состоялось в Правительстве региона. Его провёл первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Во время заседания подвели итоги купального сезона и прохождения пожароопасного сезона, обсудили задачи по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области генерал-майор внутренней службы Василий Разумнов отметил, что основной причиной гибели людей на водоёмах в летний период является купание в запрещённых и необорудованных для этих целей местах, а также нахождение у водоёмов в состоянии алкогольного опьянения.

О задачах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Липецкой области Аркадий Плющ. По его словам, главное – обеспечить безопасность людей на водоёмах во время ледостава и таяния льда. С целью предотвращения происшествий и гибели людей инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам совместно с работниками управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводят рейды и патрулирования водных объектов региона: профилактическая работа с рыбаками и гражданами, находящимися на берегу водоемов, мониторинг ледовой обстановки, поиск безопасных и контролируемых мест для пребывания людей на льду.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Черных обратил внимание, что за последние пять лет наименьшее количество пожаров приходится на 2022 год.

«За этот год была усилена профилактическая и информационная работа с населением. Один из главных результатов – снижение количества погибших детей при пожарах, возникших в том числе по причине детской шалости с огнём. Но разъяснительная работа среди учащихся образовательных учреждений, а также обучение детей действиям в случае возникновения пожара должна быть продолжена», – подытожил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

Кроме того, первый вице-губернатор поручил главам муниципальных образований активизировать работу по пресечению правонарушений на водных объектах.