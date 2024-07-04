Сложную обстановку в связи с гибелью отдыхающих на воде обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работу возглавил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области Роман Лемзиков, с начала года в водоемах региона утонули 14 человек, четверо из них — дети. К наибольшим рискам специалисты относят купание в неположенном месте, состояние алкогольного опьянения. Гибели на оборудованных пляжах региона удалось не допустить.

По решению комиссии вопрос безопасности на воде будет взят на особый контроль. Спасатели обойдут дома липчан, поговорят с родителями и детьми, напомнят правила поведения во время купания. Также поручено усилить работу административных комиссий с правоохранителями, привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих законодательство при посещении водных объектов.