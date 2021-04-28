Обеспечение безопасности пассажиров при проезде в общественном транспорте г. Липецка обсудили в мэрии.

В совещании приняли участие представители департамента транспорта, прокуратуры, госавтоинспекции, управления госавтодорнадзора. Также на него пригласили руководителей автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам. Главным вопросом стало обеспечение безопасности липчан.

В начале встречи начальник отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по Липецку Роман Фатишов отметил, что по сравнению с прошлым годом в областном центре наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции с начала года было проведено более десяти проверок соблюдения ПДД водителями автобусов – процент выявленных нарушений оказался низким.

– Однако хорошая статистика – не повод расслабляться. Случаи ДТП встречаются. И, к сожалению, в апреле произошло происшествие со смертельным исходом. Поэтому необходимо усилить работу по профилактике, в том числе, в плане проведения дополнительных инструктажей на предприятиях, – отметил Роман Фатишов.

Так, он предложил составить график, согласно которому сотрудники госавтоинспекции и представители департамента будут выезжать на предприятия, чтобы проводить совместные инструктажи с водителями.

Заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Олег Комаров обратил внимание на то, что водители должны быть внимательнее во время перевозок пассажиров. В частности, не отвлекаться на мобильные телефоны и следить за соблюдением правил дорожного движения. Кроме того, все автобусы должны своевременно проходить техосмотр, а водители – курсы повышения квалификации, предусмотренные требованиями федерального законодательства.

По итогам встречи было принято решение провести дополнительные инструктажи на предприятиях, а также усилить контроль за соблюдением Правил перевозок пассажиров общественным транспортом, сообщили в пресс-службе мэрии.