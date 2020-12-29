Меры по предотвращению различных происшествий во время новогодних, рождественских и крещенских праздников обсуждались сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Совещание провел руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Липецкая территориальная подсистема РСЧС переведена в режим повышенной готовности с 10 марта, отмечалось на заседании. Сейчас необходимо организовать усиление смен дежурного персонала и проведение дополнительных инструктажей о мерах безопасности с руководителями и должностными лицами на подведомственных объектах. Всего на территории региона к праздникам подготовили более 300 единиц аварийно-спасательной и специализированной техники.

В целом обстановка в регионе полностью контролируется органами власти, подчеркнул Игорь Артамонов.

«Разработан комплекс мер для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в праздничные дни. Все службы готовы реагировать на любые происшествия вовремя», – сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что для защиты населения и объектов экономики предпринимаются все необходимые меры.

Также участники заседания рассмотрели состояние дел по разработке и согласованию планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований Липецкой области, утвердили план работы комиссии на 2021 год, обсудили еще целый ряд актуальных вопросов.