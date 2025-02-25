Обеспечение безопасности и порядка в ходе массовых мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, на территории Липецкой области обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области под председательством губернатора Игоря Артамонова. Отмечено, что подготовка к празднованию юбилейной даты идет полным ходом во всех муниципалитетах и структурах Липецкой области.

«В регионе проводится масштабная работа в рамках юбилея. Это и патриотические воспитательные акции, обеспечение заботой ветеранов и членов их семей, благоустройство и наведение чистоты на братских могилах и мемориалах. Мы должны проработать вопросы обеспечения защиты населения от непредвиденных ситуаций, в особенности в ходе массовых мероприятий на День Победы», – сказал Игорь Артамонов.

Представители силовых ведомств доложили, что в регионе профилактическая работа уже проводится. В частности, осуществляется учёт сил, средств и мест, которые станут центром притяжения граждан на майских праздниках. В эти дни будет задействовано максимально возможное число правоохранителей, в том числе частные охранные предприятия, добровольные дружины и казачьи отряды. Будут дежурить особые группы быстрого реагирования на случай угрозы обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов. В местах проведения массовых мероприятий организуют пропускной режим. Отмечено, что будет усилена охрана обелисков и памятников для недопущения вандализма.

Спасательные противопожарные службы также проводят корректировку сил и средств. В случае необходимости они смогут организовать мобильные пункты оказания помощи. Также на заседании рассмотрены текущие вопросы профилактики правонарушений в регионе, ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, преступивших закон, в целях снижения уровня рецидивной преступности, организации работы с трудными подростками и контроля над соблюдением миграционного законодательства.