Объездная дорога в Добринке разгрузит Чамлычок, соединив улицу Фрунзе с перекрестком за элеватором

Объездная дорога с улицы Фрунзе в районном центре до поворота на ст. Плавица рядом с элеватором приобретает реальные очертания. В 2021 году начнется строительство ее первой очереди. В 2022 году — открытие сквозного движения, что значительно разгрузит от транспортных потоков микрорайон Чамлычок. Общая протяженность дороги составит 1,8 километра.

Такой информацией поделилась начальник отдела архитектуры и строительства Анна Ларина.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на неудобства, связанные с проходящими по улицам Фрунзе-Кирова-Строителей большегрузами.

Чтобы снизить риски для пешеходов и велосипедистов, решено не ждать, когда дорога будет построена.

Глава района Сергей Москворецкий дал задание администрации Добринского сельсовета проработать совместно с ОГИБДД вопрос установки ограничивающих скорость дорожных знаков на улицах Кирова и Фрунзе.

Кроме того, в администрации займутся подготовкой проектно-сметной документации на строительство тротуара по улице Кирова.