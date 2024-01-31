17 февраля этого года стартует проект «Информ УИК». Обходчикам предстоит зайти в каждое домовладение и проинформировать избирателей о предстоящих выборах Президента РФ.

Мария Сергеевна Полянская — обходчик избирательного участка 04-03. Мария Сергеевна является председателем участковой избирательной комиссии 04-03, занимает должность главного специалиста-эксперта административной комиссии Добринского муниципального района. В силу своей профессии имеет большой опыт общения с населением.

— Я, не раздумывая, согласилась принять участие в проекте «ИнформУИК». Поскольку я новый председатель, этот проект является отличной возможностью познакомиться с избирателями, зарегистрированными на нашем участке. И, прежде всего, это возможность донести до них информацию о предстоящих выборах.

Анна Алексеевна Ларина — обходчик избирательного участка 04-01. Анна Алексеевна является заместителем председателя избирательной комиссии 04-01, занимает должность главного архитектора, начальника отдела архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального района.

— Моё участие в проекте «ИнформУИК» продиктовано желанием донести до каждого избирателя информацию о предстоящих выборах, рассказать людям о том, что сейчас для избирателя созданы все условия для реализации своего права. Есть и ДЭГ голосование, и механизм «Мобильный избиратель», и голосование вне помещения, и конечно привычный всем способ — голосование на участке. Считаю, что каждый избиратель имеет возможность проголосовать.

Юлия Александровна Похлебина — обходчик избирательного участка 04-30, работает водителем служебного автомобиля в администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет. Занимает активную жизненную позицию, волонтёр.

— В избирательной комиссии работаю недавно, но интересуюсь темой выборов давно, поэтому понимаю важность и значимость проекта «ИнформУИК». Тем более мы, обходчики, прошли специальное обучение. Думаю, что с поставленной перед нами задачей справлюсь.