Обида 18-летней давности. Жительницу поселка Лев Толстой будут судить за избиение пенсионерки

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней жительницы посёлка Лев Толстой. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья).

Следствием установлено, что днем 23 августа 2020 года обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проезжая на велосипеде мимо дома 83-летней соседки, решила ей отомстить за причинённую ранее обиду.

Проникнув в дом, незваная гостья стащила с дивана спящую хозяйку. Лежащую на полу женщину фигурантка избила руками и ногами, нанеся не менее 11 ударов по голове и телу. К счастью, на крики прибежал сосед, остановивший избиение. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь. Согласно выводам судмедэкспертов, её здоровью причинен легкий вред.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала, пояснив следователю, что неприязнь к потерпевшей возникла еще 18 лет назад после того, как соседка не пустила её на поминки супруга, с которым у обвиняемой сложились дружеские отношения.

В кратчайшие сроки следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

За незаконное проникновение в жилище УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.