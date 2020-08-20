Областная акция «Неболейка» стартовала в Задонском районе

Старт областной профилактической акции для детского населения «Неболейка» состоялся сегодня в Задонской центральной районной больнице. Она включает выезд в районы медицинских специалистов, проводящих как профилактический осмотр детей с целью ранней диагностики различных заболеваний, так и работу информационно-образовательных площадок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем и будем продолжать работать», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Организовали акцию специалисты Липецкого областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Областной детской больницы под руководством управления здравоохранения региона. В этом году она охватит еще восемь районов Липецкой области. В акции принимают участие восемь учреждений здравоохранения Липецкой области и девять центральных и районных больниц.

Медики запланировали проведение осмотра и консультативного приема детского населения следующими специалистами Областной детской больницы: врач кардиолог, аллерголог-иммунолог, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, нефролог. Также в программе акции проведение медицинских обследований врачами функциональной диагностики ГУЗ «ОДБ», поликлиники МРБ и РБ: эхокардиография и допплеровское сканирование брахиоцефальных сосудов, электрокардиография, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и почек, общий анализ крови и мочи, копрограмма. Кроме того, акция включает комплексное обследование детей с 6 лет специалистами Центра здоровья ГУЗ «Елецкая городская детская больница»: скрининг-оценка уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма; компьютерная электрокардиография (с 12 лет); спирометрия; анализ внутренних сред организма (биоимпедансметрия); обследование на пульсоксиметре.