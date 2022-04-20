По поручению прокуратуры Липецкой области области прокуратура Усманского района провела проверку по обращению местного жителя, поступившего с личного приема заместителя прокурора области Руслана Стрельникова по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения и содержания автомобильной дороги регионального значения «Липецк – Октябрьское – Усмань».

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» дорожное полотно проезжей части на участке в районе 66 + 500 – 70 км имеет неровности и выбоины, что затрудняет движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

В связи с этим прокурор района внес представление директору Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог или других дорожных сооружений).

Кроме того, в связи с отсутствием контроля за сохранностью автомобильной дороги местного значения со стороны ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району в адрес территориального отдела МВД также внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято на контроль.