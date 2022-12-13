Помощь участникам специальной военной операции и их семьям, проведение иммунизации, повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и другие вопросы рассмотрены сегодня на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оно состоялось в здании правительства Липецкой области.

«Сделать помощь участникам специальной военной операции и их семьям максимально эффективной – важнейшая задача, которая стоит перед всеми нами. Для этого необходимо объединение всех сторон: и органов власти, и трудовых коллективов, и профсоюзов», – отметила заместитель губернатора Липецкой области, координатор областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ольга Белоглазова.

В регионе действует комплекс мер, направленных на поддержку участников СВО и их родственников. Так, из резервного фонда правительства Липецкой области всем участникам СВО предоставлена выплата в размере 50 тысяч рублей. Раненым бойцам также из резервного фонда предоставляется материальная помощь в размере 500 тыс. рублей. Налажены сбор и доставка индивидуальной гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Для супругов, родителей и детей бойцов предусмотрен комплекс мер поддержки: внеочередное оказание медицинской помощи, льготный проезд в общественном транспорте, помощь в обеспечении горячим питанием школьников, студентов ссузов, 100-процентная компенсация платы за детский сад, бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение для беременных жён участников СВО, бесплатное социальное обслуживание для родителей, бесплатное посещение детьми культурных мероприятий. Также семьи участников СВО, в которых воспитываются дети до 3 лет или дети с инвалидностью, смогут заключить социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Есть у родственников мобилизованных граждан и возможность пройти профессиональное обучение бесплатно по образовательному сертификату.

Для взаимодействия с родственниками участников СВО создан институт социальных кураторов. Работа строится проактивно, специалисты сами связываются с родственниками военнослужащих, уточняют потребности каждого члена семьи, фиксируют все полученные ответы. Они рассказывают, на какие меры поддержки могут рассчитывать дети, родители, супруги военнослужащих.

Помогают семьям мобилизованных и органы местного самоуправления, и работодатели, чьи сотрудники были мобилизованы. Например, работодатели выплачивают единовременную и ежемесячную материальную помощь, приобретают сотруднику дополнительное обмундирование, сохраняют рабочие места для мобилизованных, оказывают помощь в бытовых потребностях.

Объединение усилий требуется и для проведения успешной иммунизации в регионе. Сейчас от гриппа привита уже половина жителей Липецкой области, три четверти получили защиту от коронавируса. Для выработки устойчивого коллективного иммунитета необходимо активизировать работу в трудовых коллективах по защите персонала от гриппа и других ОРВИ.