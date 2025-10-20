Областной Фестиваль IT-культуры стартует в Липецке 26 октября

Открытие VI ежегодного Фестиваля IT-культуры состоится 26 октября в ТРЦ «Ривьера» Липецка. Организаторы приглашают погрузиться в мир прогрессивных технологий: VR/AR, нейросетей, 3D-моделирования, робототехники и GameDev. С 12:00 до 18:00 в Центральном атриуме будет работать большая выставка интерактивов, где каждый сможет создать свой первый мини-проект или игру, испытать VR- и AR-технологии, увидеть, как рождаются 3D-модели и роботы, узнать, как ИИ помогает учиться и творить. Свои цифровые решения представят эксперты колледжей, технопарков и IT-центров региона. Вход свободный. Подробности – на 2025.itfest.site.

Фестиваль пройдёт с 26 октября по 1 ноября на 14 площадках региона. Всего будет проведено больше 50 мероприятий на площадках организаций-участников, которыми являются Липецкий индустриально-строительный колледж, Елецкий государственный университет имени И.А. Бунин, Центр цифрового образования детей «IT-куб», Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий – структурное подразделение детский технопарк «Кванториум», Елецкий филиал «РосНОУ», Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкий государственный технический университет, Детский технопарк «Кванториум» Института развития образования региона, Центр инновационного обучения «3D KOD», Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли, Лебедянский техникум промышленных, информационных технологий и управления.

«Современные технологии интересны молодежи. А задача подобных открытых мероприятий – показать, что эти технологии доступны. Что с ними можно познакомиться, изучить, освоить, связать свою карьеру. В Липецкой области для этого есть все возможности – образовательные центры и учреждения ждут и школьников, и выпускников, и студентов, и тех, кто уже имеет профессию, но хочет получить дополнительные навыки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Липецкой области, министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области, ОБУ «Информационно-технический центр» АНО «Цифровой регион. Липецк». Партнеры фестиваля: ООО «МедСофт», ООО «Фьюжнсофт», ГК «ПРОФИТ», ООО «Рэдком» РЕГАРД Липецк, ООО «ИС-Сервис», ПАО «Ростелеком» Липецкий филиал.