Областной фестиваль «В армии служить почётно!» прошел в «Прометее»

В лагере «Прометей» состоялся масштабный областной патриотический фестиваль «В армии служить почётно!». Он собрал участников и зрителей, объединенных любовью к Родине и уважением к защитникам Отечества. С приветственным словом к участникам фестиваля обратились первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, а также участник специальной военной операции Елизар Дмитриевский.

В рамках фестиваля состоялся торжественный парад юнармейцев и кадет со всех муниципальных образований Липецкой области. Также прошли показательные выступления подразделений специального назначения, кинологической службы УФСИН России по Липецкой области, были организованы выставки современного вооружения, беспилотной летательной техники, авиационно-спасательного, лётного, водолазного снаряжения, средств ГО и пожарно-технического оборудования МЧС, работали площадки парашютно-десантной подготовки, противодействия экстремизму, терроризму и наркомании в молодежной среде. Гости смогли принять участие в мастер-классах по строевой подготовке, сборке и разборке оружия, а также отведали солдатскую кашу из полевой кухни.

«Армия России – это гарант безопасности нашей страны. Поэтому все, кто считает себя патриотами, должны уважать военнослужащих, поскольку они посвятили свою жизнь защите государства от внешних угроз и врагов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.