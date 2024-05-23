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Областной финал Спартакиады трудящихся стартует 25 мая в Липецке

4 часа назад

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Областной финал Спартакиады трудящихся Липецкой области пройдёт 25 и 26 мая в областном центре. В нём примут участие команды-победители муниципального этапа. Он проводился с 29 апреля по 20 мая и собрал более 200 команд численностью 2 000 человек.

В финал региональной Спартакиады вышли 20 трудовых коллективов. На протяжении двух дней они будут бороться за звание сильнейших в соревнованиях по плаванию, гиревому спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, шахматам, баскетболу, перетягиванию каната, кроссфиту, а так же шашкам, дартсу, отжиманиям и подтягиваниям. Пловцы будут состязаться на базе спорткомплекса «Спартак», остальные дисциплины пройдут на стадионе «Динамо» в Липецке.

Спартакиада трудящихся проводится в Липецкой области в 24 раз. «Здорово, что среди трудовых коллективов есть активные, целеустремленные и искреннее любящие спорт люди. Желаю им успешно выступить в финале соревнований», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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