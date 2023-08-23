Областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства помогает сделать банковские кредиты более доступными для липецких предпринимателей посредством поручительства. С начала 2023 года более 110 предпринимателей воспользовались такой поддержкой на сумму 570 млн рублей. Это позволило привлечь 1,3 млрд рублей банковских кредитов.

Поручительством активно пользуются производственные предприятия, компании сфер туризма, общественного питания, строительства, транспорта, медицины. Одна из них владелица хинкальной Светлана Матовникова. Предприниматель решила инвестировать в развитие собственного бизнеса – открыть еще одну точку питания. Для этого она обратилась в коммерческий банк за кредитом в 6 млн рублей. Фонд поддержки МСП покрыл своим поручительством недостающую сумму обеспечения для получения необходимого размера кредита. К слову, в 2022 году фонд помог Светлане Матовниковой на старте запуска бизнеса – выдал льготный заём.

Данный механизм можно комбинировать с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, и тем самым покрывать больший объем обязательств, не обременяя собственное имущество залогом. В 2022 году Липецкая область заняла третье место среди регионов, использовавших «зонтичное» поручительство совместно с поручительством региональных гарантийных организаций. «Бизнес – это не только доход. Часто, особенно на начальных этапах, свое дело требует дополнительных вложений, которые потом окупаются. В Липецкой области существуют механизмы поддержки предпринимателей, которым требуется привлечение средств. Они отработаны, приемлемы и удобны для бизнесменов», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведет деятельность в центре «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках. Узнать более подробную информацию об акции можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте или в социальных сетях Фонда ВКонтакте и Телеграм.