Областной конкурс «Доброволец года» стартовал в Липецкой области 28 октября. Он проводится с 2009 года и направлен на развитие добровольчества и выявление самых активных сторонников движения. Оцениваются муниципальные образования, организации, трудовые коллективы, представители социально активного бизнеса и жители Липецкой области. Конкурс проходит по пяти номинациям: «Добрая команда», «Организатор добровольческой деятельности», «Бизнес», «Акция года», «Доброволец года». Положение о конкурсе – здесь. Чтобы принять участие, нужно отправить заявку и материалы на электронную почту dobro48ovmo@mail.ru с пометкой «Доброволец года – 2024» до 22 ноября.

В прошлом году было подано 123 заявки, из которых определены 23 победителя конкурса, 20 лидеров мониторинга эффективности деятельности добровольческих отрядов и пять представителей, удостоенных почетного знака «Доброволец Липецкой области». «Добровольчество способствует сплочению общества. А лидеры движения вдохновляют людей на бескорыстные дела. Конкурс – это возможность поблагодарить наших волонтеров и коллективы за их вклад в решение социальных задач», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.