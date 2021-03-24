С целью выявления ярких этнографических образцов частушечно-инструментальной формы «Матаня» как объекта нематериального культурного наследия Липецкой области в ОЦКНТ прошёл областной онлайн-конкурс «Моя матаня».

Каждый из коллективов-участников был по-своему ярким и самобытным.

Победителем конкурса стал сводный фольклорно-этнографический ансамбль сел Демкино и Колыбельское Чаплыгинского района, руководитель Наталия Гурова.

Члены жюри отметили фольклорные ансамбли «Птахи» МБУК «Волченский Досуговый центр культуры», руководитель Ольга Шуваева, «Канарейка» МБУК «Каликинский ДЦК», руководитель Валентина Лиценбергер и «Горница» МБУК «Панинский Досуговый центр культуры», руководитель Галина Бахаева.

За проведённую исследовательскую работу при подготовке к конкурсу жюри отметило директора БУК СП Казинский с/с КЦД с. Казинка Грязинского района Ольгу Владимировну Ляпину.

Подобные фестивали становятся доброй традицией и очень важны в деле выявления и сохранения объектов нематериального культурного наследия.

Данный конкурс планируется расширить, добавив для участия другие частушечно и песенно-инструментальные формы.

В конкурсе приняли 16 районов Липецкой области, 30 коллективов, 121 участник.