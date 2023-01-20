Областной конкурс «Юность читающая» приглашает к участию липчан в возрасте 14-24 лет. Цель конкурса – повысить престиж книг и чтения. А в числе задач – приобщение молодежи к лучшим образцам отечественной литературы. В Год педагога и наставника раскрыть свои творческие способности предлагается в одной из четырех номинаций: «Художественное чтение», «Арт-принт», «Учитель в фокусе» и «Если бы я был педагогом…». В каждой из них жюри оценит работы в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-24 года. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте научной библиотеки до 31 марта. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Конкурс проводится в седьмой раз. Его организует Центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки при поддержке управления культуры и туризма и управления молодежной политики региона.

Результаты станут известны 27 апреля. Все творческие работы будут представлены в группе конкурса «Юность читающая» в социальной сети «ВКонтакте». А победители получат дипломы и ценные призы.

«Современная молодежь очень многогранна и увлечена множеством активностей. Тем не менее, важно приобщать молодое поколение к чтению, прививать любовь к книге, потому что, несмотря на все технологии, книга остается самым верным и правдивым источником информации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.