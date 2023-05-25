Новая тематическая программа появилась в Липецком областном краеведческом музее в День славянской письменности и культуры и теперь будет всегда представлена в афише. Это интерактивная лингвистическая игра «Вещи своими именами», которая рассказывает о том, чем жили наши предки и что ценил. Её разработала молодой сотрудник музея – выпускница филфака Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Инна Знатнова. Тематическое мероприятие о богатстве русского языка стало первым её музейным проектом. Особое внимание уделено красоте и живости русского языка. Локация тоже выбрана тематическая – зал «Мы родом из детства», в котором можно увидеть старинные парты, ученические принадлежности и школьную атрибутику прошлых веков.

Первыми участниками программы стали студенты хореографического отделения Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. Гости увидели старинные книги, предметы быта: прялку, лапти, традиционный русский народный костюм, узнали о происхождении названий и местных диалектов, отгадывали загадки и пробовали писать перьевыми ручками.

«Посещение музея – это уже давно история не только про рассматривание экспонатов, но и про вовлечение посетителей в интрактивное действие. Замечательно, что липецкие работнику культуры тоже разрабатывают такие программы, вкладывая в них знания, душу, фантазию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.