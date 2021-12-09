Инициатива руководителя Липецкой области о повышении заработной платы бюджетникам получила одобрение депутатов регионального парламента на сегодняшней сессии. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий работников бюджетной сферы на 6% с 1 января 2022 года.

В общей сложности на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе компенсационных и стимулирующих выплат в областном бюджете предусмотрено дополнительно 2,1 млрд рублей. Зарплаты вырастут у 100 тысяч бюджетников региона.

«Абсолютно всех категорий бюджетников нашего региона должно коснуться это повышение. Рост заработной платы был и остаётся одним из важнейших приоритетов в нашей работе по повышению качества жизни населения», – отметил руководитель области Игорь Артамонов.

Как сообщил, выступивший на сессии с докладом, заместитель главы администрации Липецкой области – руководитель регионального управления финансов Вячеслав Щеглеватых, оплата труда врачей в следующем году по-прежнему будет равна двукратному размеру среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области – 69848 рублей, в 2023 году – 74038 рублей, в 2024 году – 78480 рублей.

Средний и младший медицинский персонал, мастера профессионального образования, работники культуры и социальных служб будут получать зарплату на уровне среднемесячного трудового дохода по области – 34924 рубля, 37019 рублей в 2023 году, 39240 рублей в 2024 году. Средняя зарплата учителей с учётом вознаграждения за классное руководство в 2022 году достигнет 38731 рубля, 41054 рублей в 2023 году, 43517 рублей в 2024 году.

В целях сокращения кадрового дефицита в сфере образования с 1 января 2022 года планируется установление единовременной социальной выплаты в размере 120 тысяч рублей молодым специалистам, впервые трудоустроившимся в общеобразовательные организации.