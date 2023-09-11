Новый сезон Областной центр культуры, народного творчества и кино 15 сентября откроет сюрпризами и премьерами коллективов и исполнителей, которые порадуют липецких зрителей симбиозом стилей и жанров, неожиданными музыкальными и хореографическими решениями. Ансамбль бального танца выступит под аккомпанемент оркестра народных инструментов, а детские коллективы – в тандеме со студией эстрадного вокала.

«Засверкают всеми гранями широко известные коллективы ОЦКНТ, а новички поделятся победами и достижениями за год. Своим поклонникам они представят всё многоцветье народного творчества, богатая палитра фольклорных и хореографических номеров, оркестровых и инструментальных композиций», – сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области. Кроме того, в рамках открытия творческого сезона будет анонсирован новый проект – Межрегиональный фестиваль-конкурс народной песни и инструментальной музыки имени Марии и Александра Уваровых «Ой, мороз…».

Также зрители узнают подробности предстоящего Международного фестиваля народного творчества имени А.П. Мистюкова, 55-летнего юбилея легендарного ансамбля народного танца «Родничок», других проектов и событий нового творческого года. «В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия», – считает губернатор Игорь Артамонов.