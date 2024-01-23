Новый сезон областного творческого конкурса «Юность читающая — 2024» стартует в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Конкурс проводится при поддержке управления культуры и искусства Липецкой области с целью повышения престижа чтения и популяризации традиционных семейных ценностей среди молодежи. Он пройдет с 20 января по 15 апреля в очном, заочном и дистанционном форматах. Участвовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.

Проявить свои творческие способности и продемонстрировать таланты конкурсантам предлагается в одной из трех номинаций: «Семья, согретая любовью», «Сильна семья традициями», «Любимая книга моей семьи». Познакомиться с Положением конкурса и заполнить электронную форму заявки можно на сайте библиотеки. Творческие работы принимаются на электронную почту afanaseva@lib48.ru с указанием фамилии, имени, отчества автора и названием работы.

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 апреля на итоговом празднике «Да здравствует человек читающий!». «Чтение – один из самых полезных видов досуга. Отношение к чтению – это показатель уровня культуры. Радует, что несмотря на все новомодные веяния и увлечения гаджетами, электронными играми и соцсетями в Липецке по-прежнему сильны традиции чтения. Читает не только старшее поколение, но и молодежь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.