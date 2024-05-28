Областную премию имени Евгения Замятина получит липецкая поэтесса Ксения Аксёнова. Парламентарии Липецкого областного совета депутатов одобрили её кандидатуру на 39 сессии.

Ксения Аксёнова – поэт, переводчик, автор сборника стихов «Дальше свет». Книга была издана в Москве в 2022 году при финансовой поддержке Минкультуры РФ и содействии Союза российских писателей. Национальный центр современной поэзии «Свой голос» презентовал сборник в числе лучших книг молодых поэтов России. Ксения Аксёнова также представила его на суд жюри Международной премии имени Фазиля Искандера и получила диплом финалиста.

Вручение премии имени Евгения Замятина Ксении Аксёновой состоится в декабре 2024 года. Поэтесса получит финансовую поддержку в размере 25 тысяч рублей. Отметим, премия учреждена в Липецкой области в 2015 году. Её присуждают один раз в два года авторам в возрасте от 18 до 35 лет.

«Важно создавать условия для развития молодых талантов, помогать им публиковаться и участвовать в литературных проектах. Поддержка наших авторов и литературных деятелей – это вклад в развитие уникальной, самобытной культуры родного края», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.