Областные библиотеки приглашают отметить День России. Так, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке пройдет книжная выставка «В единстве народов – сила России», приуроченная к главному государственному празднику страны. На ней представят литературу об истории страны, выдающихся личностях и достопримечательностях.

Центр молодежного чтения ЛОУНБ с 8 по 12 июня приглашает поучаствовать в акции «Это русское, родное». Участники вспомнят русские сказки, пословицы и поговорки о Родине, песни о родной земле и красоте русской природы. А 8 июня для учащихся Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» библиотекари проведут интеллектуальную игру «Государственная символика России». Игроки проверят свои знания об истории возникновения государственного флага, проследят, как менялся гимн страны на протяжении веков, выяснят, что означает слово «герб» и какие гербы существовали в нашей стране.

Областная детская библиотека подготовила ко Дню России праздничные мероприятия для самых маленьких читателей. 9 июня в 10.30 там стартует краеведческий калейдоскоп «Славные события Земли Липецкой». Библиотекари расскажут ребятам, как из поселения Малые Студёнки Липские на берегу быстрой речки выросла жемчужина Черноземья, кто стоял у истоков развития города, и познакомят их с именами земляков, прославивших родной край своими подвигами. В это же время школьники примут участие в информационно-познавательном часе «Россия – как много в этом слове!». Ребята узнают о героях нашего времени – военнослужащих, исполняющих священный долг по защите Родины, добровольцах, спасателях, строителях и всех тех, кто сейчас помогает России.

Липецкая областная специальная библиотека для слепых 13 июня приглашает читателей на познавательную игру «Моя страна, моя Россия». Участники поговорят о том, как появился этот праздничный день и почему он стал таким важным для государства и граждан, а также проверят свои знания истории и традиций страны.

«Для всей страны День России – это важный праздник. Но мы должны понимать, что его значение хорошо осознают не все. Особенно нужно рассказывать о его смысле подрастающему поколению. Замечательно, что библиотеки и учреждения культуры региона ответственно относятся к своей просветительской миссии и в День России, накануне его организуют множество тематических акций», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.