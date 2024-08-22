Кубок Липецкой области по лёгкой атлетике и Фестиваль по легкоатлетическому четырехборью состоялись 20 и 21 августа во дворце спорта «Молодёжный» и на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург». В программу Кубка вошли бег на 100, 200, 300, 400, 800, 1500 и 5000 метров, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту. Фестиваль по легкоатлетическому четырехборью среди юношей и девушек 2009-2010 года рождения включал в себя такие дисциплины как прыжок в высоту или длину, метание снаряда, бег на 60, 600 и 1000 метров. Результаты размещены на сайте регионального управления физической культуры и спорта.

«Все больше липчан выбирают здоровый образ жизни. Наш регион занимает девятое место в стране по числу жителей, вовлечённых в спорт. И мы продолжаем создавать условия для занятий спортом для представителей всех поколений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.