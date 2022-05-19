Вожатские сборы «Навстречу лету – 2022» стартовали сегодня, в день 100-летия пионерии, в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Они проходят уже в 58-й раз, и в этом году в онлайн-формате. В течение двух дней в сборах примут участие 230 студентов из четырех образовательных организаций Липецкой области. Все они летом будут работать в оздоровительных лагерях региона и страны.

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России организаторы решили сделать вожатские сборы путешествием в мир славянской культуры. В программе запланированы мастер-классы, онлайн-лекции, квесты, вожатский диктант, интерактивные сессии, отрядные огоньки и много практических занятий. Уже много лет сборы – это уникальная практика подготовки студентов к работе в летних лагерях.

Знаковая дата вожатских сборов этого года – 100-летие со дня основания пионерской организации, давшей начало и движению школьников, и развитию системы детских лагерей отдыха. Для Липецкого государственного педагогического университета эта дата особенная, она связана с именем выдающегося педагога, профессора ЛГПУ Сталя Анатольевича Шмакова, которого в стране называли «Вожатый №1».

«Пионерия прошла серьезное испытание временем. Нравственные ориентиры, которые воспитывались в школьниках, – честность и трудолюбие, патриотизм, чувство товарищества, стремление совершенствоваться, защищать слабых, помогать старшим – нужны России и в XXI веке. Для формирования поколения думающих, неравнодушных и смелых людей эти ценности необходимы детям и сегодня», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.