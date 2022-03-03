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Обманутые дольщики в Липецке восстановлены в правах

4 минуты назад
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Еще 69 участников долевого строительства дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке будут восстановлены в правах путем выплаты компенсаций. Они приобретали квартиры в секциях дома, на которые не было получено разрешение на строительство. Выплата денежных средств на общую сумму почти 160 млн рублей уже началась. Размер компенсации можно узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ, ближайший из которых находится в Воронеже.

В ноябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (прежнее наименование Фонда развития территорий) принял решение о выплате возмещения 175 дольщикам, имеющим права требования на жилые помещения, строительство которых осуществлялось в соответствии с выданным разрешением на строительство. На сегодняшний день более 95% выплат уже получено.

«Восстановление в правах обманутых дольщиков является одной из приоритетных задач администрации области. Долгострой на улице 50 лет НЛМК был самым проблемным объектом в Липецке, но мы смогли помочь всем пострадавшим гражданам», – отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

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