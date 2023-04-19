Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого в апреле планирует обменные гастроли, которые пройдут в формате мини-фестиваля. Липчане увидят спектакли театра из Калуги «12 стульев» и «Золотой теленок» режиссера Роберта Манукяна. Роль Остапа Бендера исполнит Игорь Кумицкий, он знаком липецким зрителям как режиссер новогоднего хита «По щучьему велению».

В Калуге театр Толстого представит три своих популярных постановки – «Шикарная свадьба», «Слишком женатый таксист», «Пришел! Увидел! Полюбил!». Сразу из Калуги с этими же спектаклями театр переезжает в Орел. Кроме того, состоятся гастроли в Мичуринске, Воронеже, районах Липецкой области, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Также запланировано участие в крупных российских фестивалях. Уже подтверждено участие в фестивале «У Троицы» в подмосковном Сергиевом Посаде. Труппа представит спектакль «Русский роман» о жизни и творчестве Льва Толстого через взгляд его супруги Софьи Андреевны. Спектакль уже получил высокую оценку театральных экспертов и отмечен наградами фестиваля «В зеркале сцены».

«Каждый спектакль Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.