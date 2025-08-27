Обновлена дорога к историческому месту в Лебедянском районе

Близится к завершению ремонт автодороги Вязово – Сезёново длиной 5,7 километра в Лебедянском районе. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Село Сезёново является местом притяжения для туристов, отдыхающих и паломников. Там находится Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь и огромный пруд – больше двух километров в длину. Также в селе создан культурно-туристический комплекс «Сезёново» с частным музеем и курантами, которые бьют каждый час.

Двухполосная шестиметровая дорога к населённому пункту была построена 35 лет назад, и с тех пор серьёзно не обновлялась. Подрядчик восстановил кромку, уложил два слоя нового покрытия из асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, привел в порядок остановочные площадки, заасфальтировал съезды и примыкания. В настоящее время завершается ремонт водопропускных труб, разворотной площадки и замена барьерного ограждения. Специалистам ещё предстоит выполнить благоустройство, заменить знаки и нанести разметку, но дорога к достопримечательностям уже сейчас стала заметно комфортнее.

Срок гарантии на покрытие – четыре года. Завершены работы по контракту должны быть до конца октября. «Работу подрядчика оценят дорожные лаборатории, приёмка возможна только после их положительного заключения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.