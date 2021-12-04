Избиратели позитивно оценили серьезное обновление рядов «Единой России».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам третьего этапа XX съезда партии. Минувшей осенью кандидатами на выборах разных уровней от «ЕР» стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. «Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной Думе восьмого созыва», – сказал глава государства.

Сегодня в Москве состоялся заключительный этап юбилейного ХХ съезда “Единой России”, на котором подвели итоги сентябрьских выборов в Госдуму и провели ротацию руководящих органов партии. В съезде приняла участие и липецкая делегация.

Один из ключевых тезисов – «Единая Россия» постоянно обновляется. Партия становится кадровым лифтом для политиков всех возрастов – в том числе для энергичных, целеустремленных молодых людей, которым небезразлично будущее родной страны. Много людей «из народа» – волонтеров, представителей общественных движений, победителей кадровых проектов. Партия продолжит свой курс на обновление: Генеральный Совет партии на съезде обновится более чем на 50 %, а Высший совет – на 40 %.