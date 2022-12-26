После ремонта в селе Становое открылась обновленная школа. По проекту «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура. В школе учатся около 500 человек. На обновление здания из федерального, областного и районного бюджетов было направлено более 200 млн рублей. Основная часть средств затрачена на ремонтные работы, остальная – на оснащение, антитеррористическую защищенность, повышение квалификации учителей, закупку учебников. В кабинетах химии и физики появилось специальное оборудование. Обновились пищеблок, спортзал, фонд библиотеки. Ход капитального ремонта контролировали родители.

Школьники разных классов и родители участвовали в конкурсе «Наша новая школа», где предлагали дизайн школы и кабинетов. Многие из них высказались за создание зон отдыха, где можно общаться в свободное от уроков время, повторять домашнее задание, проводить дополнительные занятия или классные часы. Теперь такие зоны в школе есть. Как и дополнительные пространства для развития — «Точка роста», «IT-bit», «Цифровая образовательная среда».

Также по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова благоутсроена пришкольная территория. Об этом попросили местные жители, когда Игорь Артамонов посещал муниципалитет с рабочей поездкой и проверял, как продвигается капремонт школы. Благоустройство прилегающей территории в проект не входило. По инициативе губернаторра на это было выделено 7 млн рублей. «Разумеется, мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Родители учеников этой школы очень активные, принимали участие в разработке дизайна для внутренней отделки, помогали выбирать оборудование и мебель. Надеюсь, и дети, и взрослые будут довольны ремонтом школы и благоустройством территории », – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.