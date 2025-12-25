Обновленная женская консультация открылась в Липецке

В Липецке капитально отремонтировали женскую консультацию по адресу: ул. Звёздная, 15/1. Теперь это современное и и комфортное пространство площадью 530 кв. метров. Вчера ее посетила вице-губернатор Ольга Белоглазова.

На капитальный ремонт направили 25 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сделали светлые и уютные кабинеты, парковку, обновили фасад. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» женская консультация получила современное диагностическое оборудование: два новых аппарата кардиотокографии (КТГ) для мониторинга состояния плода, два современных кольпоскопа для ранней диагностики патологий шейки матки, аппарат УЗИ.

Женская консультация обслуживает около 28 тыс. липчанок, из них более 14 тыс. — женщины репродуктивного возраста. Под руководством заведующей — врача акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога высшей категории Светланы Бизенковой — здесь трудятся три врача-гинеколога и три акушерки.

Только за 2025 год женскую консультацию посетили более 20 тыс. пациенток. Одной из ключевых задач подразделения остаётся наблюдение беременных женщин, своевременное выявление и ведение «групп риска» с целью профилактики осложнений беременности и родов. Благодаря качественной системе наблюдения в консультации сохраняется нулевой уровень материнской и перинатальной смертности — важнейший показатель эффективности работы.

Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью и планированию семьи. В 2025 году 60 % женщин, обратившихся с намерением прервать беременность, после консультаций и психологической поддержки приняли решение о сохранении беременности и последующем родоразрешении.

«Открытие обновлённой, технологичной женской консультации — ещё один практический шаг в создании в регионе современной, предиктивной системы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы продолжим создавать комфортные условия, чтобы каждая женщина могла получать здесь своевременную, качественную и бережную медицинскую помощь», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.