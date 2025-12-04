Обновленное отделение лучевой диагностики открылось в Липецкой областной инфекционной больнице

В Липецкой областной инфекционной больнице завершен капитальный ремонт и открыто отделение лучевой диагностики. Просторные и светлые помещения, оснащенные новой техникой, создают комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Работы проведены на средства из областного бюджета. Также было закуплено уникальное современное оборудование экспертного класса: рентгеновский цифровой диагностический комплекс «Медикс-РЦ-Амико» с набором встроенных детекторов и передовым программным обеспечением и универсальная ультразвуковая система Samsung Medison V7-RUS с сенсорной панелью управления, автоматическим подогревом геля и набором из пяти датчиков.

Новое оснащение открывает широкие диагностические возможности. Теперь в больнице можно проводить все виды лучевых исследований для пациентов всех возрастных групп, включая новорожденных детей. Высокоточная диагностика – это первый и самый важный шаг к правильному лечению. Новое оборудование поможет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы при самых сложных инфекционных заболеваниях.

«Развитие современной медицинской инфраструктуры — наш безусловный приоритет. Новое оборудование экспертного класса позволит врачам ставить точные диагнозы в кратчайшие сроки, что особенно важно в борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы и дальше будем системно обновлять материально-техническую базу наших лечебных учреждений», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.