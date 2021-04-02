В Задонском районе состоялся замечательный праздник, посвящённый Дню работника культуры. Помимо традиционного награждения лучших представителей отрасли по итогам работы, областная, районная и городская администрации сделали уникальный подарок – обновлённую школу искусств.

Именно в её стенах состоялся праздник. Впервые на новую сцену вышли лучшие воспитанники детской школы искусств Задонского района. Желающих было так много, что право участвовать в концерте определял школьный конкурс! И зрители – работники культуры района, и артисты – учащиеся и преподаватели ДШИ отметили прекрасную акустику зала и высоко оценили просторные оборудованные классы, воссозданные интерьеры.

Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес новосёлов от главы района Алексея Щедрова, первого заместителя начальника управления культуры и туризма Ирины Кремнёвой. Виновники торжества не остались без подарков, и пообещали выполнить наказ губернатора Игоря Артамонова, данный в рамках его визита в Задонский район, вывести результаты воспитанников на всероссийский уровень.