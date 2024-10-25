Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей, о выпуске которых Банк России объявил год назад, начали появляться в Липецкой области. Со временем все привычные нам пятитысячные купюры образца 1997 года по мере износа естественным путем будут выведены из оборота и заменены на эти. Специально обменивать купюры, которые есть у жителей региона на руках, на новые, модернизированные, не надо. Расплачиваться можно как банкнотами образца 1997 года, так и новыми – они одинаково платежеспособны, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, пояснили в липецком отделении Банка России.

Банкнота посвящена Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне в центре размещено изображение стелы «Европа – Азия», видна панорама зданий Екатеринбурга. С правой стороны – архитектурная достопримечательность города – Дом Севастьянова. На оборотной стороне в центре – изображение памятника «Сказ об Урале» в Челябинске. Также можно увидеть стелу «66-я параллель» в Салехарде, изображения, относящиеся к металлургии: сталелитейный ковш, ротор паровой турбины, нефтегазодобывающее оборудование и карту Уральского федерального округа.

Банкнота 5000 рублей выполнена в одном стиле с купюрами номиналами 2000 и 200 рублей и модернизированной 100-рублевой. Имеется в виду расположение основных реквизитов, размер и начертание шрифтов, цифровое и словесное обозначения номиналов.

Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей. Некоторые из них лучше различают цветное изображение на белом фоне, другие лучше видят белое изображение на цветном, поэтому цифры и на лицевой, и на оборотной сторонах банкнот размещены в двух вариантах – цветные на белом и белые на цветном. Кроме того, на лицевой стороне номинал купюры обладает рельефом, распознаваемым на ощупь. Шрифт простой, крупный, хорошо читаемый.

Защитный комплекс у модернизированных банкнот усовершенствованный, более сложный для подделки.