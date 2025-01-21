Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил бассейн «Янтарь» в Задонске, который в начале года открылся после капитального ремонта. Из 77 млн рублей, вложенных в спортобъект, 55 млн – федеральные. Деньги привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В ходе ремонта обновили чашу бассейна, душевые, раздевалки, помещения для занятий спортом, установили современную систему очистки воды с помощью ультрафиолетовых ламп. Сделали отдельный спортивный зал для каратэ, тренажерный зал. В секциях занимаются 350 детей и подростков, а также участники проекта «Липецкое долголетие».

«Липецкая область принимает активное участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.