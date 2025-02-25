Вышел в свет обновленный филагид-путеводитель с дополненной реальностью «Почтовые приключения по Задонской земле». Он включает два историко-культурных квест-маршрута – малый городской «Задонск – столица филатуризма» и гранд-районный «Задонская кругосветка». В них появились новые станции: «Усадебная почта» и «Семейная почта» (гостиница «Купеческая усадьба», Задонск), «Земская почта» (Тешев парк, Задонск), «Банная почта» (банный комплекс «Задонские Мальдивы», село Уткино), «Отельная почта» (гостевой комплекс «Дрим-хаус», деревня Локтево).

Кто пройдет малый квест-маршрут по Задонску, получит сертификат со статусом «Задонский почтмейстер» и деревянную 3D-марку. Кто совершит гранд-районный квест-маршрут, получит сертификат со статусом «Амбассадор Задонской земли», деревянную 3D-карточку и возможность лично встретиться с главой Задонского района и мэром Задонска. 3D-марки и 3D-карточки создают местные мастера.

Путеводитель №2 включает уникальные марки-виньетки, которые приобретаются на туристических почтовых станциях. Во время путешествия участники должны пополнять свои коллекции марок, вклеивать их в специальный альбом с обязательным гашением различными штемпелями всех почтовых станций. Издание сопровождается закладкой в виде пластиковой марки гостя, предоставляющей скидки, преференции и привилегии в объектах туризма, гостеприимства и культуры Задонского района.

«Замечательно, что в Задонском районе есть такой интересный проект, который позволяет познакомиться с достопримечательностями в необычном формате, подстегивает посетить много мест и даже дает возможность встретиться с первыми лицами муниципалитета», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.