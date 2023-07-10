Обновление Липецкого государственного театра кукол в можно официально считать завершенным. В минувшую пятницу торжественно открыли и благоустроенный сквер. Теперь на его территории есть зона для прогулок, детская площадка и летняя сцена со зрительным залом. В вечернее время здесь будет включаться подсветка. Здание театра и прилегающий к нему сквер обновили по нацпроекту «Культура».

«Радостно видеть, как преображается регион, как в нем становится больше мест, куда могут прийти наши жители, привести детей. Прогуляться и посмотреть постановки артистов. Искусство театра объединяет людей, прививает им чувство прекрасного», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На праздник пригласили артистов цирка, устроили представление с музыкой, мыльными пузырями, аквагримом и угощениями. Не обошлось и без театральной постановки. На сцене показали кукольный спектакль, такие выступления руководство планирует сделать постоянными. Для этого под летнюю сцену адаптируют спектакли, которые обычно проходят на основной.