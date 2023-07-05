Ход ремонта социальных учреждений в райцентре Красное проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он посетил Центр развития семьи детства, который готовится к открытию. Для удобства граждан здесь разместят сразу несколько социальных учреждений – муниципальный отдел опеки и попечительства, отдел образования, комиссия по делам несовершеннолетних, филиал центра «Семья». Здесь же будет вести свою деятельность штаб местного отделения РДДМ «Движение первых».

Для создания Центра развития семьи и детства было перепланировано и отремонтировано двухэтажное здание бывшего Дома пионеров. Здесь уже расставлена мебель, завершается благоустройство территории. На ремонт было выделено 14 млн рублей.

«Очень грамотно здесь подошли к организации работы этого центра – в одном месте будут работать службы, чья деятельность взаимосвязана. Всё сделано для удобства жителей», – отметил губернатор.

Рядом ведётся ремонт библиотеки. Она станет модельной с хорошим оснащением и многофункциональными пространствами.