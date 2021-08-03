Ремонт участка трассы Липецк – Доброе – Чаплыгин ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году обновят девять километров трассы. Дорога строилась давно, и не была рассчитана на нагрузку от современных грузовиков. Многие участки серьёзно не ремонтировались по 10-15 лет, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Подрядчик провёл подготовительные и демонтажные работы, восстановил кромку, уложил выравнивающий слой асфальтобетона и сейчас укладывает финишный слой. Далее в плане работ – укрепление обочин щебнем, обустройство съездов, монтаж водосбросных лотков, ремонт труб, устройство автобусных остановок, ограждения, дорожных знаков и нанесение разметки.

Работы в этом году обойдутся в 85,5 млн рублей. Завершить их планируют в октябре. Срок гарантии составит четыре года.

«В этом году мы ремонтируем рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделяем муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.