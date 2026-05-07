Обновлённая Доска почёта открылась в областном центре

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном открытии Доски почёта «Трудовая слава Липецкой области» на улице Ленина регионального центра. На ней – портреты 30 представителей разных профессий из всех муниципалитетов. Среди награждённых – механик, пекарь, шлифовщик, дробильщик, токарь, плотник, тракторист, механизатор, медицинские работники, журналист, тренер, ветврач, артист, инженеры, педагоги, водитель трамвая.

Лауреаты этого года получили свидетельства о занесении на Доску почёта и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», а также денежную премию в 100 тысяч рублей. Доска почёта уже не первый год интерактивная. В рамках совместного проекта министерства социальной политики Липецкой области и филиала «Ростелекома» информация о лучших работниках подготовлена и размещена на интернет-ресурсах. Чтобы узнать о каждом лауреате, достаточно отсканировать QR-код с помощью смартфона.

«Липчане, чьи портреты украсили Доску почета, – наша общая гордость. Спасибо вам за ваш труд, за вклад в социально-экономическое развитие области, за то, что служите достойным примером для молодых», – отметил Игорь Артамонов.