Обновлённая школа №51 Липецка с необычным пространством для творчества ждёт учеников

Капитальный ремонт в школе №51 Липецка завершён. Образовательное учреждение преобразилось благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Особенностью обновлённой школы стало уникальное пространство, созданное по пожеланиям самих учеников.

В центральном холле по просьбам детей установили пианино для музыкальных импровизаций на переменах – в школе много творческих учеников и действует театральный кружок. Создали многофункциональные рекреационные зоны для отдыха и общения.

На базе школы созданы несколько медицинских классов. Для них закупили новое оснащение, в том числе интерактивный стол Пирогова, чтобы изучать анатомию углублённо.

Обновлены учебные кабинеты. В них теперь новая мебель и современное оборудование для практических занятий.

«Эта школа стала примером того, как важно учитывать мнение детей при создании образовательной среды. Ученики предложили организовать в холле открытое творческое пространство. Теперь здесь будет царить особая атмосфера, которая пробудит интерес к творчеству и учёбе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона также напомнил, что с 2022 года капитальный ремонт пришёл уже в 20 школ региона. Благодаря чему старые учебные заведения полностью обновляются и фактически не уступают новым образовательным организациям.