Реконструкция здания городского дворца молодёжи «Октябрь» в областном центре идёт полным ходом. Темп работ на объекте оценили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и мэр города Евгения Уваркина.

Директор подрядной организации Андрей Бугаков доложил, что демонтажные работы полностью завершены. Специалисты приступили к монтажу конструкций для установки новых окон, ремонтируют кровлю и электрику, а также занимаются усилением железобетонных элементов здания и заменой их изношенных частей. Только для выполнения последних видов работ, по примерным подсчётам, уйдет около 400 тонн металла.

Одновременно строители выполняют подготовительные работы для отделки фасада здания. Облицовочный материал светлых тонов уже завезли на объект. Приступить к его монтажу специалисты планируют в конце февраля. При этом сохранят уникальные стеклянные витражи, на которые в прошлом году обратил внимание губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, посещая объект. Он поручил использовать их в интерьере обновлённого пространства. Завершить все работы по облицовке фасада специалисты планируют ко Дню города.

«Видим, что подрядчик идёт хорошими темпами и движется в установленных контрактом сроках. Однако будем и дальше контролировать все этапы выполнения работ. Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул к развитию региональной сферы культуры», – отметил Роман Петрухин.

Широкоформатный кинотеатр «Октябрь» с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами был открыт в 1990 году. За это время в нём проводился только косметический ремонт. Благодаря реконструкции в рамках нацпроекта «Культура», которая должна завершиться в 2024 году, здание станет многофункциональным концертным залом. Помимо концертов в нём будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы.

«Подрядчик не только обновит «Октябрь», но и максимально сохранит его исторический облик. Здание станет современным арт-пространством, которое откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.