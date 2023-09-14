Жители Задонского района оценили возможности обновлённого карьерного центра «Работа России». После модернизации подразделение службы занятости переехало в одно здание с центром «Мои документы». Теперь клиенты в одном месте могут получить более 400 услуг.

За два месяца работы обновлённого центра карьерные консультанты трудоустроили почти 70 человек. Здесь же помогают оформить соцконтракт, пройти бесплатное переобучение и открыть собственное дело.

Как выстроена работа, проверил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с людьми, которые пришли на приём. Жители района отметили, что получать государственные услуги стало удобнее и быстрее.

«Липецкая область – один из пилотных регионов, где в этом году будут реконструированы все офисы службы занятости. В Задонске мы видим пример небольшого районного подразделения, где представлены сразу несколько служб. Это очень удобно. И главное, что жители довольны, многие уже нашли работу, оформляют социальные контракты. До конца года мы планируем модернизировать все отделения центров занятости в регионе», – прокомментировал губернатор.