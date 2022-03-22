Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма Липецка, контракт на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений бывшего кинотеатра «Маяк», в котором сегодня располагается детская школа искусств №2, заключен с липецкой строительной компанией «Тепломонтажстрой». Планируется, что работы будут завершены осенью этого года.

Рабочие уже зашли на объект. Прежде всего они убрали старую мебель. Во всех коридорах, кабинетах и залах сняли потолки, обшивку стен и покрытие полов, демонтировали подпольные коммуникации, в малом зале на первом этаже разобрали сцену.

Сегодня подрядчик завершает демонтаж перегородок, покрытий и отделки с учетом перепланировки помещений. По оценкам специалистов, эти работы выполнены на 85%. Теперь специалистам предстоит разобрать системы вентиляции, канализации, отопления и водоснабжения. Затем рабочие вывезут мусор и проведут уборку.

На следующей неделе строители приступят к подготовке основания полов, монтажу каркаса для обшивки стен гипсокартоном, также начнется прокладка коммуникаций и сетей электроснабжения. Одновременно будут ремонтировать фасад и входные группы.

Культурно-образовательный центр «Маяк» будет представлять молодежное пространство и центр творчества. В нем продолжит работу школа искусств, в которой будут развиваться хореографическое, эстрадное, народное и художественное отделения.

Важно, что изменится не только внешний вид, но и предназначение помещений. Так, на цокольном этаже, где проходили коммуникации, разместится танцевальный зал. Для этого рабочие планируют осушить помещение, обеспечить его достаточной приточной вентиляцией и водоснабжением, обустроить санузлы.

На первом этаже, согласно проекту, оборудуют концертный зал и площадку-трансформер. Это решение позволит молодежному центру стать живым пространством, наполненным разнообразными событиями. Здесь будут проводить мастер-классы, театральные постановки, экспозиции, творческие мастерские и спортивные шоу-программы. Второй этаж станет местом для индивидуальных творческих занятий.

Район Тракторостроителей приобретет современный центр притяжения, центр досуга и образования населения, удовлетворяющий социально-культурные потребности различных категорий граждан. Капитальный ремонт будет выполнен в рамках национального проекта «Культура».

Отметим, что кинотеатр «Маяк» долгие годы был одной из точек притяжения района ЛТЗ. Работы по его ремонту ведутся по инициативе главы города Евгении Уваркиной. Мэр неоднократно посещала площадку, чтобы встретиться с жителями района и узнать, каким они видят будущее площадки. Проект был разработан с учетом пожеланий липчан. Новый многофункциональный центр будет интересен как для молодежи, так и для представителей старшего поколения.