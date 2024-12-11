Торжественное открытие объединённых на одной площадке модернизированного МФЦ, кадрового центра «Работа России» и «Моего социального центра» состоялось в Усманском районе. Это один из трёх примеров в области, где под крышей объединены все три учреждения сферы соцполитики. Подобные центры есть еще Лебедяни и Чаплыгине.

Отдельно стоящее двухэтажное здание находится в самом центре Усмани. Ранее здесь располагался районный суд. Теперь здание преобразилось даже внешне: вместо строгого серого фасада – светлые стены с декоративной кирпичной кладкой, белые сандрики над окнами, вынесенная вперёд входная группа и удобные пандусы. Перед зданием оборудована парковка, а во дворе – спортивная площадка с тренажёрами и просторная беседка.

Открыли обновлённый центр начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева и глава администрации Усманского района Владимир Мазо. В здании оформлена зона ожидания с мягкими креслами. 10 окон приёма и выдачи документов, в которых специалисты МФЦ готовы предоставить весь спектр государственных и муниципальных услуг. В каждом окне приёма есть банковский терминал для безналичной оплаты госпошлин. Количество точек для получения услуг в электронном виде, где гражданин может самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги», увеличилось до шести.

Услугами центра занятости за год воспользовались почти полторы тысячи человек, как взрослых, так и подростков, ищущих работу в свободное от учёбы время. В центре «Работа России» оказывают услуги карьерные и кадровые консультанты, которые помогут гражданам найти работу, а предприятиям – получить квалифицированные кадры. Специалист по профбучению проконсультирует, как пройти бесплатное переобучение, повысить квалификацию с последующим трудоустройством. Новый офис – это и центр притяжения участников проекта «Липецкое долголетие». В районе их более 1600 человек. В центре есть всё необходимое для проведения мероприятий – спортивная площадка и стационарная комфортная беседка.

Специалисты соцзащиты проконсультируют по мерам социальной поддержки и возможности подключения граждан к цифровой платформе «Патронаж». Она обеспечивает связь с семейным куратором в режиме 24/7, что помогает оперативно решать возникающие вопросы. Рабочее место в новом центре госуслуг выделено и для координатора фонда «Защитники Отечества», чтобы оперативно оказывать услуги ветеранам боевых действий и их родственникам. Посещать обновлённый центр в Усмани теперь удобно и для граждан с детьми – для самых маленьких посетителей оборудован детский уголок с игрушками и раскрасками.В дальнейшем планируется модернизация всех офисов МФЦ региона, чтобы сделать взаимодействие между государством и гражданином понятным, удобным и комфортным.

«Модернизация службы МФЦ в регионе направлена, прежде всего, на упрощение предоставления услуг населению. Липецкая область в числе 17 регионов вошла в первый этап пилотного проекта модернизации службы занятости. В 2023 году мы завершили «перезагрузку» всех центров занятости региона. Это повысило качество оказания услуг: липчане могут переобучиться за счёт государства и трудоустроиться на более высокооплачиваемую должность», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.