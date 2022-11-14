Грязинский центр занятости после капитального ремонта и реконструкции обрел фирменный стиль, единый для всей службы «Работа в России». Пространство офиса разбито на функциональные зоны: ресепшен, зона ожидания, цифровые сервисы, зона приёма клиентов, сектор по работе с работодателями, детский уголок – на случай, если посетитель пришел с ребенком, зона отдыха сотрудников. Каждого клиента в холле встречает администратор, который помогает подать заявление в электронном виде или взять талон к специалисту службы. В новом офисе работают шесть окон. Услуги оказываются по принципу одного окна.

«Приятно получать государственные услуги в современном, хорошо оборудованном учреждении, где посетитель сразу может почувствовать заботу о себе. Центры занятости нового формата отличает не только внешний вид, но и стандарт работы, согласно которому граждане могут рассчитывать на реальную помощь и индивидуальный подход», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Карьерные консультанты, работающие в центре занятости, помогают клиентам составить резюме, подготовиться к собеседованию, получить поддержку государства на открытие своего дела. На эти цели граждане с малым доходом могут оформить соцконтракт в размере 350 тысяч рублей, а безработные, желающие стать ИП или самозанятыми, получить единовременную выплату в 145,5 тысячи рублей. Каждому посетителю специалисты ищут индивидуальное решение с учетом жизненных и бизнес-обстоятельств.

Это уже пятый центр занятости нового формата в Липецкой области. С 2021 года в регионе были модернизированы кадровые агентства в Липецком районе, в селе Красное, а также в Ельце и Елецком районе. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» переформатировали центр занятости в городе воинской славы. Остальные – по инициативе губернатора за счёт средств областного бюджета. Полностью работу службы занятости планируется перестроить к 2024 году.

Основные критерии в оценке преобразований, уже произошедших в службе занятости, – это количество людей, которым помогли найти работу с начала года. На первое ноября 2022 года было трудоустроено 27 тысяч человек. Часть из них открыли собственное дело. Также в этом году порядка 5000 липчан бесплатно получили новую профессию, сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова.