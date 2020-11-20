Оборот розничной торговли в Липецкой области снизился по сравнению с предыдущим годом

Оборот розничной торговли в Липецкой области за период с января по октябрь 2020 года составил 216 675,8 млн. рублей. Это на 7% меньше, чем за январь-октябрь 2019 года.

В расчете на душу населения – 190,2 тыс. рублей.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий. Их удельный вес составил 52,3% против 47,2% соответствующего периода прошлого года.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.