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Оборот розничной торговли в январе 2022 года составил 24574,3 млн рублей, или 100,2% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года. В расчете на душу населения – 22,1 тыс. рублей. Такие цифры приводит Липецкстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. Их удельный вес составил 50,3% против 48,9% соответствующего периода предыдущего года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.