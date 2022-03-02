В регионе

Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе 2021 года составил 22,1 тыс. рублей на душу населения

3 часа назад
9 посмотрели

Читайте нас в

Оборот розничной торговли в январе 2022 года составил 24574,3 млн рублей, или 100,2% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года. В расчете на душу населения – 22,1 тыс. рублей. Такие цифры приводит Липецкстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. Их удельный вес составил 50,3% против 48,9% соответствующего периода предыдущего года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание