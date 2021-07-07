Первую партию небулайзеров – оборудования для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией – безвозмездно передал медикам благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК. Небулайзеры поступят в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи, городскую больницу №4 «Липецк-Мед» и в Елецкую городскую больницу №1 имени Н.М. Семашко». Всего для клиник региона фонд закупил 200 таких востребованных приборов.

Кроме этого, медикам Липецкой областной клинической инфекционной больницы фонд передал 60 масок для аппаратов ИВЛ. Этой же клинике, а также городской больнице скорой медицинской помощи и городской больнице №4 «Липецк-Мед» отгружено 144 тыс. таблеток средства для дезинфекции «Део-хлор». «С начала пандемии мы регулярно поставляем липецким больницам необходимое оборудование и средства защиты. Многие клиники региона уже безвозмездно получили от нас десятки востребованных медицинских приборов, сотни тысяч масок и костюмов, а также дорогостоящие лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим эту поддержку, чтобы наши жители при необходимости смогли рассчитывать на своевременную и качественную медицинскую помощь», – сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В апреле-июне фонд передал в липецкие клиники два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи и 1500 респираторов. «Во время пандемии нашим врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медики ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.